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Ракурс
Ялинка в Луцьку перетворилася на статую Христа-Спасителя з Ріо. Фото: Конкурент

Ялинка в Луцьку перетворилася на статую Христа-Спасителя з Ріо (ФОТО)

9 чер 2021, 17:34
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У Луцьку помітили незвичайну верхівку старої ялинки, що розташована на спуску з проспекту Волі до Центрального парку.

Незвичайна ялинка верхівкою нагадує статую Христа-Спасителя із бразильського міста Ріо-де-Жанейро. Про це пише видання «Конкурент».

Ялинка, схожа на Христа. Фото: Конкурент

Повідомляється, що на верхівці старої ялинки утворилася фігура, що віддалено нагадує всесвітньо відому статую Ісуса, який розпростертими руками ніби обіймає світ.

Ялинка, схожа на Христа. Фото: Конкурент

Христос-Спаситель — статуя Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Вона має розмір 39,6 м заввишки (розмах рук 28 метрів), важить 1 тис. 145 тонн, і знаходиться на вершині гори Корковаду. Була збудована як символ християнства, статуя стала символом Ріо-де-Жанейро і Бразилії.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скульптура з головами лідерів «Великої сімки» з’явилася в графстві Корнуолл, Велика Британія. Незвичайний арт-об'єкт створили з відходів електроніки до саміту G7, який запланований на 11−13 червня.

Джерело: Конкурент

Джерело: Ракурс


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