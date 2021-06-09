Более 30 центров вакцинации заработают в Украине. Фото: Укринформ

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Более трех десятков центров вакцинации будут работать в Украине на ближайших выходных, 12−13 июня.

Работа таких центров в эти выходные планируется в 13 областях и в Киеве. На Львовщине будет работать 8 центров, из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Семь центров будет работать в Одесской области, из них четыре будут действовать в областном центре, а по одному в Балте, Черноморске и Измаиле. На Полтавщине желающих прививаться будут принимать пять центров — по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

На Киевщине заработают два центра — в Броварах и Белой Церкви. Кроме того, будут работать три центра массовой вакцинации в Херсоне, два — в Черновцах, по одному — в Киеве, Тернополе, Ровно, Днепре, Хмельницком, Житомире, Черкассах и Мариуполе.

Как известно, вакцинироваться в этих центрах могут люди, которые записались в очередь через «Дію» или контакт-центр Минздрава. Приоритет будут предоставлять пожилым людям. В ведомстве также указали, что с собой нужно иметь паспорт, идентификационный код или копию декларации с семейным врачом.

Прививки в центрах вакцинации будут делать препаратом CoronaVac. Его уже одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, на прошлых выходных прививаться от коронавируса в центре вакцинации можно будет в десяти городах. В частности, такие центры уже работают в Киеве, Полтаве, Львове, Одессе, Тернополе и Ровно.