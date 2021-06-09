Понад 30 центрів вакцинації запрацюють в Україні. Фото: Укрінформ

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Більше трьох десятків центрів вакцинації працюватиме в Україні на найближчих вихідних, 12−13 червня.

Робота таких центрів у ці вихідні планується у 13 областях і в Києві. На Львівщині працюватиме 8 центрів, з них три — у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді. Про це 9 червня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Сім центрів працюватиме в Одеській області, з них чотири діятимуть в обласному центрі, а по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі. На Полтавщині бажаючих щепитися прийматимуть п’ять центрів — по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

На Київщині запрацюють два центри — в Броварах та Білій Церкві. Окрім того, працюватимуть три центри масової вакцинації, в Херсоні, два — у Чернівцях, по одному — в Києві, Тернополі, Рівному, Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Черкасах та Маріуполі.

Як відомо, вакцинуватися у цих центрах можуть люди, які записалися у чергу через «Дію» або контакт-центр МОЗ. Пріоритет надаватимуть літнім людям. У відомстві також вказали, що з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код або копію декларації з сімейним лікарем.

Щеплення у центрах вакцинації робитимуть препаратом CoronaVac. Його вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Нагадаємо, на минулих вихідних щепитися від коронавірусу в центрі вакцинації можна буде в десяти містах. Зокрема, такі центри вже працюють у Києві, Полтаві, Львові, Одесі, Тернополі та Рівному.