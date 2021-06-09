Скульптуру з головами Байдена, Меркель і Джонсона зліпили з відходів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n155872-skulpturu-z-golovamy-baydena-merkel-i-djonsona-zlipyly-z-vidhodiv-elektroniky-foto.htmlРакурс
Скульптура з головами лідерів «Великої сімки» з’явилася в графстві Корнуолл, Велика Британія.
Незвичайний арт-об'єкт створили з відходів електроніки до саміту G7, який запланований на 11−13 червня. Про це повідомляє BBC.
Статуя знаходиться поблизу від готелю в курортному містечку Карбіс-Бей. Сама скульптура дістала назву Mount Recyclemore — по аналогії з горою Рашмор (Mount Rushmore) у США,
на якій зображені голови чотирьох американських президентів.
Арт-об'єкт створили на замовлення британського інтернет-магазину уживаної електроніки musicMagpie. Її автором став британський художник Джо Раш. За його словами, скульптура покликана звернути увагу політиків на проблему утилізації електронного сміття.
На скульптурі зображені сім лідерів:
- прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон;
- прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суга;
- президент Франції Еммануель Макрон;
- прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі;
- прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;
- канцлер Німеччини Ангела Меркель;
- президент США Джо Байден.
Відповідно до звіту Організації Об'єднаних Націй (ООН), у 2019 році у всьому світі було утворено понад 53 млн тонн електронних відходів — понад 9 млн тонн більше, ніж п’ятьма роками раніше.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що музей пластику
в Мадриді відкрили 8 травня — незвичайна будівля була виготовлена повністю з цього матеріалу. У культурному просторі презентували незвичайні арт-об'єкти, які мали привернути
увагу до вторинної переробки.
Джерело: BBC