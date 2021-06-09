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Ракурс
Скульптуру з головами Байдена, Меркель і Джонсона зліпили з відходів. Фото: BBC

Скульптуру з головами Байдена, Меркель і Джонсона зліпили з відходів (ФОТО)

9 чер 2021, 17:06
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Скульптура з головами лідерів «Великої сімки» з’явилася в графстві Корнуолл, Велика Британія.

Незвичайний арт-об'єкт створили з відходів електроніки до саміту G7, який запланований на 11−13 червня. Про це повідомляє BBC.

Скульптуру з головами Байдена, Меркель і Джонсона зліпили з відходів електроніки. Фото: BBC

Статуя знаходиться поблизу від готелю в курортному містечку Карбіс-Бей. Сама скульптура дістала назву Mount Recyclemore — по аналогії з горою Рашмор (Mount Rushmore) у США, на якій зображені голови чотирьох американських президентів.

Скульптуру з головами Байдена, Меркель і Джонсона зліпили з відходів електроніки. Фото: BBC

Арт-об'єкт створили на замовлення британського інтернет-магазину уживаної електроніки musicMagpie. Її автором став британський художник Джо Раш. За його словами, скульптура покликана звернути увагу політиків на проблему утилізації електронного сміття.


На скульптурі зображені сім лідерів:

  • прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон;
  • прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суга;
  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі;
  • прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;
  • канцлер Німеччини Ангела Меркель;
  • президент США Джо Байден.

Відповідно до звіту Організації Об'єднаних Націй (ООН), у 2019 році у всьому світі було утворено понад 53 млн тонн електронних відходів — понад 9 млн тонн більше, ніж п’ятьма роками раніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що музей пластику в Мадриді відкрили 8 травня — незвичайна будівля була виготовлена повністю з цього матеріалу. У культурному просторі презентували незвичайні арт-об'єкти, які мали привернути увагу до вторинної переробки.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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