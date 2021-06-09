Скульптуру з головами Байдена, Меркель і Джонсона зліпили з відходів. Фото: BBC

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Ракурс

Скульптура з головами лідерів «Великої сімки» з’явилася в графстві Корнуолл, Велика Британія.

Незвичайний арт-об'єкт створили з відходів електроніки до саміту G7, який запланований на 11−13 червня. Про це повідомляє BBC.





Статуя знаходиться поблизу від готелю в курортному містечку Карбіс-Бей. Сама скульптура дістала назву Mount Recyclemore — по аналогії з горою Рашмор (Mount Rushmore) у США, на якій зображені голови чотирьох американських президентів.





Арт-об'єкт створили на замовлення британського інтернет-магазину уживаної електроніки musicMagpie. Її автором став британський художник Джо Раш. За його словами, скульптура покликана звернути увагу політиків на проблему утилізації електронного сміття.

На скульптурі зображені сім лідерів:

прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон;

прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суга;

президент Франції Еммануель Макрон;

прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі;

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

канцлер Німеччини Ангела Меркель;

президент США Джо Байден.

Відповідно до звіту Організації Об'єднаних Націй (ООН), у 2019 році у всьому світі було утворено понад 53 млн тонн електронних відходів — понад 9 млн тонн більше, ніж п’ятьма роками раніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що музей пластику в Мадриді відкрили 8 травня — незвичайна будівля була виготовлена повністю з цього матеріалу. У культурному просторі презентували незвичайні арт-об'єкти, які мали привернути увагу до вторинної переробки.



Джерело: BBC