Елітну наркоту вирощували на таємному полі під Києвом — відео затримання банди

https://racurs.ua/ua/n155870-elitnu-narkotu-vyroschuvaly-na-taiemnomu-poli-pid-kyievom-video-zatrymannya-bandy.html

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Елітну наркоту вирощували на таємному полі під Києвом наркоторговці-рецидивісти. Столичні правоохоронці затримали банду, до складу якої входило восьмеро осіб 33−50 років — мешканці міста та Київської області.

Наркоторговці вирощували елітні сорти конопель та збували їх на території столиці і області. Зловмисники навмисно не користувалися автівкою, — повідомляє прес-служба Нацполіції у Фейсбук.

Про місцезнаходження плантації знала лише одна особа. Слідство встановило, що 39-річний організатор банди вже притягувався до відповідальності за вчинення крадіжок, викрадення авто, виготовлення наркотиків та контрабанду, а його 46-річний «колега» перебуває в розшуку у Росії за збут наркотиків.

До складу угруповання також входив 41-річний екс-студент, який налагодив мережу збуту. Вартість одного граму шишок становила 250 грн. Чорну бухгалтерію вела 33-річна жінка, — розповіли правоохоронці.



Загалом оперативники провели 16 обшуків та вилучили понад 10 кг каннабісу, 15 г амфетаміну, пристрої для вживання наркотиків, 20 мобільних телефонів, 30 карток різних мобільних операторів, 30 банківських карток, 3 тис. дол. та чорнові записи.

Зараз триває проведення експертиз. Фігурантів цього провадження затримано. Їм інкримінують ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення строком від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.