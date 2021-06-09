Місце переговорів Байдена і Путіна розсекретило Reuters. Фото: УП

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Зустріч президента США Джо Байдена з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться 16 червня у Женеві.

Лідери держав проведуть переговори на віллі XVIII ст. Швейцарська поліція та армія закрили два парки, що оточують віллу Ла-Гранж, та встановили барикади та колючий дріт. Офіційно місце проведення зустріч мають підтвердити пізніше. Про це 9 червня повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що історична вілла розташована в парку вздовж лівого берега Женевського озера. Садиба оточена деревами секвої, чагарниками та старовинними фонтанами, із парку відкривається приголомшливий вид на Женевське озеро та вітрильники.

За інформацією Reuters, в епоху «холодної війни» президент США Рональд Рейган та радянський лідер Михайло Горбачов провели у Женеві свій перший саміт в листопаді 1985 року та домовились про скорочення ядерних арсеналів.

Повідомляється, що державний секретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС РФ Сергій Лавров супроводжуватимуть Байдена та Путіна на переговорах.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оприлюднив свій план щодо міжнародних переговорів, які він має провести в середині червня в межах поїздки до Європи.

Спочатку американський лідер планує зустрітися з «друзями, партнерами та союзниками» Сполучених Штатів, взяти учать у саміті «Великої сімки» у Великобританії та саміті НАТО в Брюсселі. Після цього він проведе зустріч з керівництвом ЄС і лише тоді зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним у Женеві.

Джерело: Reuters