Место переговоров Байдена и Путина рассекретило Reuters. Фото: УП

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Встреча президента США Джо Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится 16 июня в Женеве.

Лидеры государств проведут переговоры на вилле XVIII в. Швейцарская полиция и армия закрыли два парки, окружающие виллу Ла-Гранж, и установили баррикады и колючую проволоку. Официально место проведения встречи должны подтвердить позже. Об этом 9 июня сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что историческая вилла расположена в парке вдоль левого берега Женевского озера. Усадьба окружена деревьями секвойи, кустарниками и старинными фонтанами, из парка открывается потрясающий вид на Женевское озеро и парусники.

По информации Reuters, в эпоху «холодной войны» президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев провели в Женеве свой первый саммит в ноябре 1985 года и договорились о сокращении ядерных арсеналов.

Сообщается, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров будут сопровождать Байдена и Путина на переговорах.

Напомним, президент США Джо Байден обнародовал свой план по международным переговорам, которые он должен провести в середине июня в рамках поездки в Европу.

Сначала американский лидер планирует встретиться с «друзьями, партнерами и союзниками» Соединенных Штатов, принять участие в саммите «Большой семерки» в Великобритании саммите НАТО в Брюсселе. После этого он проведет встречу с руководством ЕС и лишь тогда встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.

Источник: Reuters