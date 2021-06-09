Загрязнение в Мраморном море, фото: Reuters

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Турция начала очищать Мраморное море от толстого слоя странной «слизи», который недавно покрыл дно водоема у побережья и поставил под угрозу загрязнения Черное море.

После очистки Мраморного моря, его планируют объявить заповедной зоной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра окружающей среды Турции Мурата Курума.

Также Турция теперь будет тщательно фильтровать сточные воды, чтобы снизить уровень азота в акватории на 40%.

Отмечается, что толстый слой органического вещества, который распространился морем к югу от Стамбула, включая гавани, береговые линии и участки поверхности, наносит вред не только местной флоре и фауне, но и рыболовной промышленности — лодки просто не могут плыть, поскольку слизь забивает двигатели и блокирует работу других механизмов.

В рамках борьбы с загрязнением 25 лодок очищают воду и устанавливают барьеры, еще 18 судов делают все возможное, чтобы предотвратить распространение слизи.

Впервые такую слизь зафиксировали почти 15 лет назад, однако в этом году ее ареал достиг рекордных масштабов.

Морская слизь — это естественное явление, которое происходит, когда фитопланктон чрезмерно разрастается из-за высокой температуры и загрязнения воды.

По словам ученых, этому способствует изменение климата и загрязнение окружающей среды — микроорганизмы начинают процветать, когда богатые питательными веществами сточные воды попадают в море.

Источник: Reuters