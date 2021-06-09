Проверить безопасность дорог пообещали в Мининфраструктуры. Фото: УП

https://racurs.ua/n155867-proverit-bezopasnost-dorog-poobeschali-v-mininfrastruktury.html

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Министерство инфраструктуры утвердило Порядок проведения проверки безопасности автомобильных дорог. Соответствующий приказ № 266 был выдан 18 мая 2021 года и вступит в силу после опубликования.

Безопасность автомобильных дорог будут проверять соответствующие инспекторы и аудиторы или юридические лица.

Проверки будут проводиться планово и внепланово. При этом к проведению внеплановых проверок будут приобщаться сотрудники Национальной полиции. Внеплановые проверки будут проводить в отношении участков дорог, определенных как аварийно-небезопасные места или места концентрации ДТП.

В ходе осмотров инспекторы будут проверять:

геометрические параметры автомобильной дороги;

перекрестки и развязки;

обеспечение условий для участников дорожного движения;

освещение, дорожные знаки;

светофорное оборудование;

объекты, дорожные ограничительные системы;

пешеходные дорожки;

велосипедные дорожки;

мосты и тоннели.

Визуальный осмотр будет проводиться в дневное и ночное время суток, а сама проверка будет фиксироваться на камеру.