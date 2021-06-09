Ракурсhttps://racurs.ua/
Проверить безопасность дорог пообещали в Мининфраструктуры. Фото: УП
Проверить безопасность дорог пообещали в Мининфраструктурыhttps://racurs.ua/n155867-proverit-bezopasnost-dorog-poobeschali-v-mininfrastruktury.htmlРакурс
Министерство инфраструктуры утвердило Порядок проведения проверки безопасности автомобильных дорог. Соответствующий приказ № 266 был выдан 18 мая 2021 года и вступит в силу после опубликования.
Безопасность автомобильных дорог будут проверять соответствующие инспекторы и аудиторы или юридические лица.
Проверки будут проводиться планово и внепланово. При этом к проведению внеплановых проверок будут приобщаться сотрудники Национальной полиции. Внеплановые проверки будут проводить в отношении участков дорог, определенных как аварийно-небезопасные места или места концентрации ДТП.
В ходе осмотров инспекторы будут проверять:
- геометрические параметры автомобильной дороги;
- перекрестки и развязки;
- обеспечение условий для участников дорожного движения;
- освещение, дорожные знаки;
- светофорное оборудование;
- объекты, дорожные ограничительные системы;
- пешеходные дорожки;
- велосипедные дорожки;
- мосты и тоннели.
Визуальный осмотр будет проводиться в дневное и ночное время суток, а сама проверка будет фиксироваться на камеру.
.