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Ракурс
Проверить безопасность дорог пообещали в Мининфраструктуры. Фото: УП

Проверить безопасность дорог пообещали в Мининфраструктуры

9 июн 2021, 16:32
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Министерство инфраструктуры утвердило Порядок проведения проверки безопасности автомобильных дорог. Соответствующий приказ № 266 был выдан 18 мая 2021 года и вступит в силу после опубликования.

Безопасность автомобильных дорог будут проверять соответствующие инспекторы и аудиторы или юридические лица.

Проверки будут проводиться планово и внепланово. При этом к проведению внеплановых проверок будут приобщаться сотрудники Национальной полиции. Внеплановые проверки будут проводить в отношении участков дорог, определенных как аварийно-небезопасные места или места концентрации ДТП.


В ходе осмотров инспекторы будут проверять:

  • геометрические параметры автомобильной дороги;
  • перекрестки и развязки;
  • обеспечение условий для участников дорожного движения;
  • освещение, дорожные знаки;
  • светофорное оборудование;
  • объекты, дорожные ограничительные системы;
  • пешеходные дорожки;
  • велосипедные дорожки;
  • мосты и тоннели.

Визуальный осмотр будет проводиться в дневное и ночное время суток, а сама проверка будет фиксироваться на камеру.

Источник: Ракурс


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