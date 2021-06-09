Уменьшить сроки из-за плохих тюремных условий предлагает Кабмин. Фото: Волынь 24

https://racurs.ua/n155866-umenshit-sroki-iz-za-plohih-turemnyh-usloviy-predlagaet-kabmin.html

Ракурс

Кабинет министров Украины решил досрочно освобождать осужденных из-за плохих условий в тюремных камерах.

Теперь они могут сократить срок своего наказания, если содержались в ненадлежащих условиях. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, осужденные могут получить такие компенсации

сокращение срока наказания, после которого может быть применено условно-досрочное освобождение на срок, в течение которого лицо содержалось в ненадлежащих условиях;

замена неотбытой части наказания более мягким наказанием на срок, в течение которого лицо содержалось в ненадлежащих условиях;

предоставление возможности снятия судимости до истечения сроков, указанных в статье 89 УК. Срок содержания лица в ненадлежащих условиях будет устанавливаться решением комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия в СИЗО или тюрьме.

Теперь законодательством устанавливается возможность решения местным судом вопросов об обжаловании решения соответствующей комиссии.

Образование комиссий по рассмотрению жалоб местными государственными администрациями обеспечит оперативность рассмотрения жалоб, непосредственное исследование условий содержания лиц в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний, объективность и обоснованность принятых решений, — объяснили в Кабмине.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр юстиции Украины Денис Малюська попытался повторить работу британского художника Бэнкси. Речь идет о рисунке, который Бэнкси сделал в знаменитой Редингской тюрьме. Малюська нарисовал копию на стене украинской тюрьме, которая выставлена на продажу.