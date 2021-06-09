Зменшити терміни ув’язнення через погані тюремні умови пропонує Кабмін. Фото: Волинь 24

https://racurs.ua/ua/n155866-zmenshyty-terminy-uv-yaznennya-cherez-pogani-turemni-umovy-proponuie-kabmin.html

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Кабінет міністрів України вирішив достроково звільняти засуджених через погані умови в тюремних камерах.

Відтепер вони можуть скоротити термін свого покарання, якщо утримувалися в неналежних умовах. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Так, засуджені можуть отримати такі компенсації:

скорочення строку покарання, після якого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк, протягом якого особа утримувалася в неналежних умовах;

заміна невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням на строк, упродовж якого особа утримувалася в неналежних умовах;

надання можливості зняття судимості до закінчення строків, зазначених у статті 89 КК.

Строк тримання особи в неналежних умовах встановлюватиметься рішенням комісії з розгляду скарг на неналежні умови в СІЗО або тюрмі.

Відтепер законодавством встановлюється можливість вирішення місцевим судом питання про оскарження рішення відповідної комісії.

Утворення комісій із розгляду скарг місцевими державними адміністраціями забезпечить оперативність розгляду скарг, безпосереднє дослідження умов тримання осіб в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань, об'єктивність та обґрунтованість прийнятих рішень, — пояснили в Кабміні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр юстиції України Денис Малюська спробував повторити роботу британського художника Бенксі. Йдеться про малюнок, який Бенксі зробив у знаменитій Редінгській тюрмі. Малюська намалював копію на стіні української в’язниці, яка виставлена на продаж.