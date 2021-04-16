Аукціон із продажу Ірпінського виправного центру знову відклали, фото: privatization.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n153383-min-ust-prodaie-koloniu-v-irpeni-pokupciv-shukaut-kilka-misyaciv.html

Ракурс

Аукціон із продажу Ірпінського виправного центру знову не відбувся через відсутність учасників. Фонд державного майна вже вдруге переносить приватизацію цієї в’язниці.



У п’ятницю, 16 квітня, мав відбутися аукціон з продажу Ірпінського виправного центру (№ 132), який знаходиться в селищі Коцюбинське. Однак продаж черговий раз зірвався через відсутність заявок. Наступну спробу продати колишню в’язницю призначено на 16 травня, повідомляє сайт «Prozorro.Продажі».



Зазначимо, що перший аукціон з приватизації колишнього виправного центру мав відбутися ще 17 березня. Однак тоді, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, потенційні покупці розцінили стартову ціну об'єкту, яка складала понад 220 млн грн, як занадто високу і не подали заявок на участь.



Після цього ціну Ірпінського виправного центру знизили на 50%, однак і це не допомогло — покупців далі не знайшлось. Аукціон знову перенесли, тепер уже не знижуючи ціни. Купити об'єкт пропонують за тих самих 110 млн гривень.



Мін’юст розпочав масовий розпродаж майна пенітенціарної системи 6 серпня 2020 року. Усього заплановано виставити на аукціони майно 35 колишніх виправних закладів, які перебувають в «законсервованому» стані і їх не використовують за призначенням.



Що стосується Ірпінського виправного центру № 132, то він припинив роботу ще в 2019 році. Об'єкт має 8,3 га земельних ділянок та знаходиться в селищі, яке є анклавом Київської області всередині Києва. Колишня в’язниця розташована всього за шість кілометрів від найближчої станції метро.



Раніше «Ракурс» писав, що очільник Мін’юсту Денис Малюська назвав причину перенесення продажу колонії в Ірпені.