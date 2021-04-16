Аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра снова отложили, фото: privatization.gov.ua

https://racurs.ua/n153383-minust-prodaet-koloniu-v-irpene-pokupateley-ischut-neskolko-mesyacev.html

Ракурс

Аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра вновь не состоялся из-за отсутствия участников. Фонд государственного имущества уже второй раз переносит приватизацию этой тюрьмы.



В пятницу, 16 апреля, должен был состояться аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра (№ 132), который находится в поселке Коцюбинское. Однако продажа очередной раз сорвалась из-за отсутствия заявок. Следующую попытку продать бывшую тюрьму назначено на 16 мая, сообщает сайт «Prozorro.Продажи».



Отметим, что первый аукцион по приватизации бывшего исправительного центра должен был состояться еще 17 марта. Однако тогда, по словам министра юстиции Дениса Малюська, потенциальные покупатели расценили стартовую цену объекта, которая составляла более 220 млн грн, как слишком высокую и не подали заявок на участие.



После этого цену Ирпенского исправительного центра снизили на 50%, однако и это не помогло — покупателей дальше не нашлось. Аукцион снова перенесли, теперь уже не снижая цену. Купить объект предлагают за тех же 110 млн гривен.



Минюст начал массовую распродажу имущества пенитенциарной системы 6 августа 2020. Всего запланировано выставить на аукционы имущество 35 бывших исправительных учреждений, которые находятся в «законсервированном» состоянии и их не используют по назначению.



Что касается Ирпенского исправительного центра № 132, то он прекратил работу еще в 2019 году. Объект имеет 8,3 га земельных участков и находится в поселке, который является анклавом Киевской области внутри Киева. Бывшая тюрьма расположена всего в шести километрах от ближайшей станции метро.



Ранее «Ракурс» писал, что глава Минюста Денис Малюська назвал причину переноса продажи колонии в Ирпене.