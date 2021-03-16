Продажу колонии в Ирпене перенесли — Малюська назвал причину

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Ирпенский исправительный центр (№132) не смогли продать, фото: «Суспільне»
Продажу колонии в Ирпене перенесли — Малюська назвал причинуhttps://racurs.ua/n151789-prodaju-kolonii-v-irpene-perenesli-maluska-nazval-prichinu.htmlРакурс
Для колонии в Ирпене, которая была выдвинута на продажу Министерством юстиции в рамках программы «Большая приватизация тюрем» и должна была стать первой тюрьмой в Украине, проданной на аукционе, не нашлось покупателей.
Потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и заявки не подали. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Аукцион переносится на апрель со снижением стартовой цены, — отметил Малюська.
Минюст планировал продать Ирпенский исправительный центр (№ 132) за 220 млн грн.
Пресс-секретарь Фонда государственного имущества Инга Иоанно в комментарии изданию «Суспільне» сообщила, что цена планируют снизить на 50% (то есть около 110 млн грн).
Аукцион должен был состояться сегодня (16 марта — ред.), но на него никто не зарегистрировался, это было известно вчера, поэтому он автоматически пошел на второй круг, — отметила она.
Напомним, в Минюсте планировали 70% поступлений от продажи колонии потратить на развитие новой тюремной инфраструктуры.
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