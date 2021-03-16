Продаж колонії в Ірпені перенесли — Малюська назвав причину

Ірпінський виправний центр (№132) не змогли продати, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n151789-prodaj-koloniyi-v-irpeni-perenesly-maluska-nazvav-prychynu.html

Ракурс

Для колонії в Ірпені, яка була висунута на продаж Міністерством юстиції в рамках програми «Велика приватизація в’язниць» та мала стати першою в’язницею в Україні, проданою на аукціоні, не знайшлося покупців.

Потенційні покупці розцінили стартову ціну як зависоку і заявки не подали. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

Аукціон переноситься на квітень із зниженням стартової ціни, — зазначив Малюська.

Мін’юст планував продати Ірпінський виправний центр (№ 132) за 220 млн грн.

Прес-секретар Фонду державного майна Інга Іоанно в коментарі виданню «Суспільне» повідомила, що ціну планують знизити на 50% (тобто близько 110 млн грн).

Аукціон мав відбутися сьогодні (16 березня — ред.), але на нього ніхто не зареєструвався, це було відомо вчора, тому він автоматично пішов на друге коло, — зазначила вона.

Нагадаємо, у Мін’юсті планували 70% надходжень від продажу колонії витратити на розбудову нової в‘язничної інфраструктури.