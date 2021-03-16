Продаж колонії в Ірпені перенесли — Малюська назвав причину

Ракурсhttps://racurs.ua/
Ірпінський виправний центр (№132) не змогли продати, фото: «Суспільне»
Продаж колонії в Ірпені перенесли — Малюська назвав причинуhttps://racurs.ua/ua/n151789-prodaj-koloniyi-v-irpeni-perenesly-maluska-nazvav-prychynu.htmlРакурс
Для колонії в Ірпені, яка була висунута на продаж Міністерством юстиції в рамках програми «Велика приватизація в’язниць» та мала стати першою в’язницею в Україні, проданою на аукціоні, не знайшлося покупців.
Потенційні покупці розцінили стартову ціну як зависоку і заявки не подали. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
Аукціон переноситься на квітень із зниженням стартової ціни, — зазначив Малюська.
Мін’юст планував продати Ірпінський виправний центр (№ 132) за 220 млн грн.
Прес-секретар Фонду державного майна Інга Іоанно в коментарі виданню «Суспільне» повідомила, що ціну планують знизити на 50% (тобто близько 110 млн грн).
Аукціон мав відбутися сьогодні (16 березня — ред.), але на нього ніхто не зареєструвався, це було відомо вчора, тому він автоматично пішов на друге коло, — зазначила вона.
Нагадаємо, у Мін’юсті планували 70% надходжень від продажу колонії витратити на розбудову нової в‘язничної інфраструктури.
.