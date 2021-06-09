Go_A випередила Моргенштерна в рейтингу Spotify. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n155865-go-a-vyperedyla-morgenshterna-v-reytyngu-spotify.html

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Українська група Go_A стала лідером з прослуховувань на музичному сервісі Spotify.

У ніч на 9 червня пісню «Шум», яка стала однією з сенсацій на Євробаченні, прослухали 2 млн 950 тис. 818 користувачів сервісу. Раніше лідером прослуховувань на Spotify був скандальний російський музикант Моргенштерн. У нього наразі 2 млн 796 тис. 241 прослуховувань.

Як відомо, група Go_A стала популярною не тільки в Україні, а й у всьому світі після свого виступу на головному пісенному конкурсі Євробачення 2021. Вони зайняли всього п’яте місце, але були лідерами серед глядацьких симпатій.

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео, на якому представниця Росії на пісенному конкурсі Євробачення-2021 Manizha відривається під час виступу українського гурту Go_A. Представниця Росії раніше також висловлювала свою підтримку представникам України.