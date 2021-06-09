“Залізний купол” Маріуполь за 50 млн євро придбає в Ізраїлю

https://racurs.ua/ua/n155864-zaliznyy-kupol-mariupol-za-50-mln-ievro-prydbaie-v-izrayilu.html

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«Залізний купол», систему протиракетної оборони, яка перехоплює рухомі цілі у повітрі, планує закупити Маріуполь задля відновлення авіаперельотів в регіоні.

Небо закрите на рівні Міністерства оборони і міжнародних співтовариств на відстані 160 км. Відстань від зони розмежування, від «сірої» зони до нашого аеропорту — близько 40 км. Однак, в міжнародній практиці існує кілька прикладів, коли є винятки. Наприклад, один з найвідоміших — досвід Ізраїлю… де використовують тактичну захисну систему «Залізний купол». Таку практику можемо перейняти і ми, — розповів заступник міського голови Маріуполя Сергій Захаров в інтерв’ю MRPL.CITY.

За його словами, місто вже має напрацювання в цій площині й планує зробити наступні кроки. Він додав, що вартість «Залізного куполу» сягає близько 50 млн євро.

Місто вже сконтактувалося з ізраїльською компанією, яка займається безпекою, фахівці повинні приїхати наприкінці червня і ми обговоримо можливість установки системи в Маріуполі. Ми детально вивчаємо це питання і перебуваємо в тісному діалозі, — розповів посадовець.

Захаров констатував, що нині Маріуполь не визнають безпечним для польотів.

Нагадаємо, під час активної фази конфлікту між Ізраїлем та сектором Газа система «Залізний купол» показала себе ефективно, збивши більшу частину випущених по Ізраїлю ракет.

Джерело: MRPL. CITY