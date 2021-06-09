Матч з Росією, преміальні і трансляції — 10 топ-питань про Євро 2020

https://racurs.ua/ua/n155863-match-z-rosiieu-premialni-i-translyaciyi-10-top-pytan-pro-ievro-2020.html

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Євро 2020 відбудеться з 11 червня по 11 липня. На футбольних полях Європи зіграють фінальну стадію чемпіонату континенту, яку через пандемію коронавірусу перенесли на один рік.

Груповий етап завершиться 23 червня. Матчі 1/8 фіналу пройдуть з 26 по 29 червня, чвертьфінали — 2 і 3 липня, півфінали — 6 і 7 липня. Фінал зіграють 11 липня.

У груповому раунді візьмуть участь 24 збірні. З них 20 кваліфікувалися через відбірковий турнір, а ще 4 — за підсумками першого розіграшу Ліги націй УЄФА. Учасників розподілили на шість груп по чотири команди.

Чому у 2021 році проводять Євро 2020?

Цей розіграш чемпіонату Європи з футболу повинен був відбутися торік, однак через пандемію коронавірусу УЄФА вирішив перенести його на 2021 рік. При цьому приставку «2020» зберегли задля маркетингових цілей.

В Євро 2020 є й інші особливості. На Євро-2020 вперше буде застосована система VAR — відеопомічник арбітра, який буде допомагати приймати рішення з приводу спірних моментів за допомогою відеоповторів.

Як змінили правила футболу через коронавірус?

УЄФА 31 березня 2021 року схвалив використання максимум п’яти замін у матчах турніру (шоста дозволена в додатковий час). Це пов’язано з тим, що в сезоні 2020/2021 періоди між матчами для багатьох гравців скоротилися, оскільки багато матчів перенесли через пандемію, тому навантаження на гравців зросте і вони будуть більше втомлюватися.

У травні 2021 року Виконавчий комітет УЄФА затвердив можливість розширення складів національних команд до 26 гравців. Це пов’язано з тим, що частина гравців може захворіти на коронавірус або опинитися в карантині.

При цьому в заявці на кожен матч має бути не більше 23 гравців, з яких 12 запасних, і не більше трьох воротарів.

Правила дозволяють необмежену кількість замін у списку гравців у випадку серйозної травми або хвороби до першого матчу за умови медичного підтвердження. Але гравець, який був замінений у списку гравців, не може бути повторно включений до списку.

Якщо в команді станеться спалах коронавірусу, матч відбудеться за умови, що у грі можуть брати участь не менше 13 гравців команди, в тому числі хоча б один воротар.

З ким зіграє Україна?

Крім матчу з Нідерландами, збірна України зіграє на груповому етапі Євро-2020 проти національних команд Австрії та Північної Македонії.

Два матчі підопічні Андрія Шевченка проведуть в Бухаресті, ще один — в Амстердамі.

Розклад матчів України на Євро 2020 на груповому етапі такий:

Нідерланди — Україна, 14 червня, Амстердам;

Україна — Північна Македонія, 18 червня, Бухарест;

Україна — Австрія, 22 червня, Бухарест.

Чи може збірна України зустрітися з Росією?

Так, є шанси перетнутися з росіянами. Для початку обом збірним потрібно вийти з групи (зайняти перші два місця в своїх групах чи третє і пройти в плей-офф за додатковими показниками).

В 1/8 фіналу шансів перетнутися немає, а ось в чвертьфіналі така ймовірність існує. Для цього Україна повинна посісти перше чи друге місце в своїй групі, а збірна Росії — друге чи перше відповідно. Далі обидві команди повинні здолати своїх суперників в 1/8.

Якщо Україна виграє групу, а РФ — буде другою, то матч Україна — Росія пройде в азербайджанському Баку 3 липня о 18.00. Якщо станеться другий сценарій, то матч зіграють в Мюнхені 2 липня о 21.00.

Ймовірно, УЄФА захоче розвести збірні у разі виконання цих сценаріїв через анексію Криму та війну на Донбасі.

Де і коли дивитися матчі турніру?

Право на показ усіх матчів Євро в Україні має компанія «Медіа Група Україна», до складу якої входять телеканали «Футбол ½/3» та «Україна». Як розповів директор «футболів» Олександр Денисов, телевізійники передбачили свої «фішки».

На «Футбол 1» відбуватимуться трансляції матчів у класичному варіанті. На «Футбол 3» зберуться експерти та гості програми FUN TALK. Вона виходитиме під час матчу і глядачі зможуть дивитися поєдинок разом з ведучими та гостями студії. Картинку матчу глядачі не бачать, але студія коментує гру. На каналі «Футбол 2» можна подивитися і матч, і програму FUN TALK. Глядачі зможуть брати участь у спілкуванні.

Матч-відкриття Євро 2020 відбудеться у п’ятницю, 11 червня, о 22.00. Гру Туреччина — Італія покажуть на каналах «Футбол 1» і «Україна».

13 червня, у неділю, зіграє «українська» група С:

Австрія — Північна Македонія (19.00). «Футбол 1»

Нідерланди — УКРАЇНА (22.00). «Футбол 1», «Україна».

Хто зіграє за Україну?

1 червня Шевченко оприлюднив остаточну заявку збірної України на Євро 2020. У фінальний склад потрапили 26 гравців. Через травми турнір пропустять Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв, Олександр Андрієвський, Віктор Коваленко і Євген Коноплянка.

Склад збірної України на Євро-2020 такий:

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Андрій П’ятов, Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»)

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов (всі — «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (всі — «Шахтар»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (всі — «Динамо»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Роман Безус («Гент»).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Довбик («Дніпро-1»), Артем Бесєдін («Динамо»).

У яких країнах відбудеться Євро 2020?

Особливістю турніру буде те, що він пройде в 11 містах 11 країн УЄФА. Про те, що Євро-2020 пройде в різних містах і країнах УЄФА оголосила ще в кінці 2012 року — таким чином було вирішено відзначити 60-річчя турніру.

Олімпійський стадіон в Римі, на якому відбудеться матч-відкриття Євро 2020, — один з 11 стадіонів у 10 країнах, які прийматимуть матчі фінальної частини турніру. Найбільше поєдинків зіграють на лондонському «Уемблі» (включно з фіналом чемпіонату) і «Газпром Арені» в Санкт-Петербурзі.

У ці міста перенесли матчі з Брюсселя і Дубліна, які вибули з початкового списку локацій Євро-2020.

Столицю Бельгії виключили зі списку ще в 2017 році через проблеми з будівництвом, а ірландський Дублін втратив право проводити матчі через жорсткі карантинні обмеження та ризик ігор з порожніми трибунами (з цієї ж причини матчі з іспанського Більбао вирішили перенести до Севільї).

Майже всі стадіони приймуть лише обмежену кількість глядачів.

Усі міста-госпоадрі матчів Євро 2020 такі: Санкт-Петербург (Росія), Лондон (Англія), Мюнхен (Німеччина), Баку (Азербайджан), Рим (Італія), Бухарест (Румунія), Дублін (Ірландія), Копенгаген (Данія), Більбао (Іспанія), Глазго (Шотландія), Будапешт (Угорщина), Амстердам (Нідерланди).

На яких стадіонах зіграє Україна?

Збірна України, що потрапила в групу С разом з національними командами Австрії, Нідерландів і Північної Македонії, зіграє свої матчі на стадіонах в Амстердамі і Бухаресті.

«Йохан Кройф Арена» («Амстердам Арена») вміщує 54 тис. 990 глядачів, але на Євро 2020 вона прийме від 25% до 35% максимальної місткості. Це головний стадіон національної збірної Нідерландів, а також домашня арена футбольного клубу «Аякс». Стадіон обладнаний розсувним дахом. Раніше тут провели п’ять матчів Євро-2000, а також фінал Ліги чемпіонів 1998 року. Ім’я легенди нідерландського футболу Йохана Кройфа арена має з початку футбольного сезону 2018/19 років.

На Євро-2020 стадіон прийме три матчі групи С, в тому числі один з поєдинків збірної України, а також 1/8 фіналу:

13 червня: Нідерланди — Україна;

17 червня: Нідерланди — Австрія;

21 червня: Північна Македонія — Нідерланди;

26 червня: 1/8 фіналу.

Національний стадіон Бухареста вміщує 55 тис. 600 глядачів, на Євро-2020 прийме до 50% максимальної місткості.

Його спорудили у 2011 році. Стадіон в румунській столиці є домашньою ареною для клубу «Стяуа», а також національної збірної Румунії. У 2012 році тут проходив фінал Ліги Європи.

Арена також оснащена розсувним дахом, його відкриття (або закриття) триває 15 хвилин.

На ній збірна України зіграє два матчі групового турніру:

17 червня: Україна — Північна Македонія;

21 червня: Україна — Австрія.

Скільки призових отримають команди?

Призовий фонд Євро 2020 становить 371 млн євро. Кожна із 24 команд-учасниць отримає за вихід на турнір мінімальну суму 9,25 млн євро.

На груповому етапі турніру кожна з команд додатково отримає по 1,5 млн євро за перемогу і 0,75 млн євро за нічию.

За вихід в 1/8 фіналу кожна команда отримає 2 млн євро, за вихід до чвертьфіналу — ще 3,25 млн євро. Півфіналісти отримають 5 млн євро.

Після фіналу на стадіоні Уемблі в Лондоні переможець Євро 2020 отримає 10 млн євро призових, а команда, що зайняла друге місце, — 7 млн євро.

Кожен із футболістів української збірної вже отримав преміальні за вихід на Євро 2020. У ЗМІ писали про те, що ця сума становить 100 тис. дол. на футболіста.

Сума преміальних українських футболістів за участь у Євро 2020 поки що невідома.

Які ставки на переможця та Україну?

Букмекерська контора William Hill вважає, що головний фаворит на завоювання трофея — збірна Франції з коефіцієнтом 5,50.

Трохи менше шансів на підсумковий успіх вона віддає команді Англії — 6,00. На третьому місці серед котирувань — Бельгія з коефіцієнтом 7,00.

Виграш першості збірною України оцінюється коефіцієнтом 101,00, що відповідає 15-му місцю, яке вона ділить з Росією серед усіх 24 учасників.

Серед трьох суперників збірної України в груповому раунді чемпіонату Європи тільки шанси Нідерландів оцінюється вище — 13,00. Успіх Австрії відповідає коефіцієнту 126,00, Північної Македонії — 501,00.