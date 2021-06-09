Поета в Росії отруїли агенти ФСБ, які вбивали Навального. Фото: Журналіст

https://racurs.ua/ua/n155862-poeta-v-rosiyi-otruyily-agenty-fsb-yaki-vbyvaly-navalnogo-bellingcat.html

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Дмитро Биков, російський поет та критик президента Росії Володимира Путіна, був отруєний агентами Федеральної служби безпеки (ФСБ), які, зокрема, скоїли замах на російського опозиціонера Олексія Навального

Поета отруїли у квітні 2019 року, йому вдалося вижити. Про це йдеться в розслідуванні The Insider та Bellingcat.

З’ясувалося, що замаху на життя Дмитра Бикова передувало стеження — агенти ФСБ літали за Биковим упродовж року. Після отруєння Бикова, його, як і Навального, не хотіли транспортувати через нібито загрозу для життя. Крім того, готель, де отруїли Бикова, може бути пов’язаний і з отруєнням Олексія Навального.

Розслідувачі встановили, що Биков захворів під час польоту в Уфу — у нього почалося неконтрольоване блювання, і він втратив свідомість після приземлення літака. Поет залишався в комі майже тиждень, а лікарі спочатку поставили йому хибний діагноз — набряк мозку і критичний рівень глюкози в крові. Його під'єднали до апарату ШВЛ та лікували антибіотиками проти «бактеріального отруєння».

Після втручання колег та всупереч завадам із боку влади, Дмитро Биков був доставлений у московський неврологічний інститут, де 20 квітня 2019 року опритомнів. Упродовж наступного тижня його стан покращився, і 26 квітня він був виписаний, попри те, що причина його раптової неврологічної хвороби залишається невідомою.

Експерти з хімічної зброї, з якими консультувалися розслідувачі з Bellingcat, підтвердили, що симптоми Бикова пояснюються неврологічними наслідками отруєння фосфорорганічними сполуками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії на полюванні зник Олександр Мураховський — колишній головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1, в Омську, де в серпні 2020 року після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок» лікувався російський опозиціонер Олексій Навальний.