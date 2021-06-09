Поэта в России отравили агенты ФСБ, которые убивали Навального. Фото: Журналист

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Ракурс

Дмитрий Быков, российский поэт и критик президента России Владимира Путина, был отравлен агентами Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые, в частности, совершили покушение на российского оппозиционера Алексея Навального.

Поэта отравили в апреле 2019 года, ему удалось выжить. Об этом говорится в расследовании The Insider и Bellingcat.

Выяснилось, что покушению на жизнь Дмитрия Быкова предшествовала слежка — агенты ФСБ летали за Быковым в течение года. После отравления Быкова, его, как и Навального, не хотели транспортировать из-за якобы угрозы для жизни. Кроме того, отель, где отравили Быкова, может быть связан и с отравлением Алексея Навального.

Журналисты установили, что Быков заболел во время полета в Уфу — у него началась неконтролируемая рвота, он потерял сознание после приземления самолета. Поэт оставался в коме почти неделю, а врачи сначала поставили ему неверный диагноз — отек мозга и критический уровень глюкозы в крови. Его подключили к аппарату ИВЛ и лечили антибиотиками против «бактериального отравления».

После вмешательства коллег, и вопреки препятствованию со стороны властей, Дмитрий Быков был доставлен в московский неврологический институт, где 20 апреля 2019 года очнулся. В течение следующей недели его состояние улучшилось, и 26 апреля он был выписан, несмотря на то, что причина его внезапной неврологической болезни остается неизвестной.

Эксперты по химическому оружию, с которыми консультировались журналисты из Bellingcat, подтвердили, что симптомы Быкова объясняются неврологическими последствиями отравления фосфорорганическими соединениями.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России на охоте исчез Александр Мураховский — бывший главный врач больницы скорой помощи № 1, в Омске, где в августе 2020 года после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» лечился российский оппозиционер Алексей Навальный.