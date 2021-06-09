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Ракурс
Во время «победобесия» в России, фото: Myc.news

В России запретили сомневаться в «гуманитарной миссии СССР» во Второй мировой

9 июн 2021, 15:45
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Российская Госдума приняла закон, запрещающий публично отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы». Теперь его еще должен подписать президент РФ Владимир Путин.

Также россиянам, согласно этому закону, будет запрещено «публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне», а также целей, решений и действий военных и гражданских руководителей СССР и нацистской Германии и ее европейских союзников. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

После вступления в силу закона, соответствующие ограничения будут распространяться на публичные выступления, публичную демонстрацию произведений, а также текстов, которые размещаются в СМИ и интернете. Какое именно наказание грозит за нарушение, в документе не прописано.


Наша принципиальная позиция — поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, — отмечается в пояснительной записке этого законопроекта.

Источник: Ракурс


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