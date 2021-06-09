Штормовое предупреждение объявили в Украине

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Ракурс

Погода в Украине в четверг, 10 июня, ожидается с дождями и грозами, синоптики прогнозируют похолодание.

Температура воздуха в течение дня ожидается 20−24° выше нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Штормовое предупреждение объявлено во всех областях Украины. Днем в отдельных регионах прогнозируют град и шквалы 15−20 м/с.

Погода в Киеве будет дождливой, также возможны грозы. Температура воздуха днем ​​составит 22−24° тепла, а ночью ожидается 13−15° выше нуля.

Погода в Харькове также будет с дождем. Ночью столбики термометров покажут 11−13° с отметкой плюс, днем ​​поднимутся до 22−24° тепла.

Погода в Одессе прогнозируется с дождями и грозами. Ночью будет 14−16° выше нуля, днем ​​ожидается 24−26° с отметкой плюс.

Погода во Львове также будет с осадками — днем ​​ожидаются дожди. Столбики термометров ночью покажут 11−13° тепла, а днем ​​- 22−24° выше нуля.

Погода в Карпатах ожидается с дождем. Температура воздуха ночью составит 11−13° с отметкой плюс, днем ​​будет 22−24° тепла.

Геомагнитная обстановка будет относительно спокойной, в течение дня возможны небольшие возмущения.