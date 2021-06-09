Штормовое предупреждение объявили в Украине (КАРТА)https://racurs.ua/n155860-shtormovoe-preduprejdenie-obyavili-v-ukraine-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в четверг, 10 июня, ожидается с дождями и грозами, синоптики прогнозируют похолодание.
Температура воздуха в течение дня ожидается 20−24° выше нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Штормовое предупреждение объявлено во всех областях Украины. Днем в отдельных регионах прогнозируют град и шквалы 15−20 м/с.
Погода в Киеве будет дождливой, также возможны грозы. Температура воздуха днем составит 22−24° тепла, а ночью ожидается 13−15° выше нуля.
Погода в Харькове также будет с дождем. Ночью столбики термометров покажут 11−13° с отметкой плюс, днем поднимутся до 22−24° тепла.
Погода в Одессе прогнозируется с дождями и грозами. Ночью будет 14−16° выше нуля, днем ожидается 24−26° с отметкой плюс.
Погода во Львове также будет с осадками — днем ожидаются дожди. Столбики термометров ночью покажут 11−13° тепла, а днем - 22−24° выше нуля.
Погода в Карпатах ожидается с дождем. Температура воздуха ночью составит 11−13° с отметкой плюс, днем будет 22−24° тепла.
Геомагнитная обстановка будет относительно спокойной, в течение дня возможны небольшие возмущения.