Компания BMW улучшила «заряженные» кроссоверы X3 и X4. Фото: BMW

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Кроссоверы BMW X3 и X4 дебютировали — немецкий автопроизводитель представил обновленные модели машин, которые были выпущены в 2017 и 2018 годах.

Модели X3 M Competition и X4 M Competition получили модернизированный шестицилиндровый двигатель, а мультимедийная система BMW Operating System 7 может обновлять софт «по воздуху». Эти машины должны появиться в продаже уже в августе 2021 года, сообщается на сайте автопроизводителя.

Передний бампер кроссоверов получил «улыбку», а фары стали зауженными. Корму новинок между тем венчает новый бампер с центральной вставкой в форме наковальни и вертикальными отражателями в массивном обрамлении. Машины будут поставляться в двух цветах — синий металлик M Marina Bay Blue и желтый m Sao Paulo Yellow.

Новые изменения предполагаются и в «железе». Под капотом расположен шестицилиндровый двигатель S58 объемом 3,0 л. с некоторой доработкой. Модернизированный битурбомотор прежнему развивает 510 л. с., но крутящий момент стал больше — 650 Нм. Время разгона до сотни сократилось на 0,3 сек. и теперь составляет 3,8 сек. Джипы могут разгоняться до 250 км/ч., а сама машина потребляет в комбинированном цикле 11 л на 100 км.

Салон автомобилей отделали кожей Merino и украсили затемненными декоративными алюминиевыми планками с узором rhombicle. Мультимедийная система BMW Live Cockpit Professional представлена двумя дисплеями на 12,3 дюйма, аудиосистемой Harman Kardon и центральной консолью с селектором трансмиссии и контроллером iDrive.

Напомним, новое поколение BMW 7 series появится в 2023 году. Баварская автомобильная компания обновит шестое поколение «семерки», которая вышла в 2015 году.