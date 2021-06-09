Компанія BMW покращила «заряджені» кросовери X3 і X4. Фото: BMW

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Кросовери BMW X3 та X4 дебютували — німецький автовиробник представив оновлені моделі машин, які були випущені в 2017 та 2018 роках.

Моделі X3 M Competition і X4 M Competition отримали модернізований шестициліндровий двигун, а мультимедійна система BMW Operating System 7 може оновлювати софт «по повітрю». Ці машини повинні з’явитися в продажу вже у серпні 2021 року, повідомляється на сайті автовиробника.

Передній бампер кросоверів отримав «посмішку», а фари стали завуженими. Корму новинок між тим вінчає новий бампер з центральною вставкою у формі ковадла і вертикальними відбивачами в масивному обрамленні. Машини постачатимуться у двох кольорах — синій металік M Marina Bay Blue і жовтий m Sao Paulo Yellow.

Нові зміни передбачаються й у «залізі». Під капотом розташований шестициліндровий двигун S58 об'ємом 3,0 л з деяким доопрацюванням. Модернізований бітурбодвигун як і раніше розвиває 510 к. с., але крутний момент став більшим — 650 Нм. Час розгону до сотні скоротився на 0,3 сек. і тепер становить 3,8 сек. Джипи можуть розганятися до 250 км/год., а сама машина споживає в комбінованому циклі 11 л на 100 км.

Салон автомобілів обробили шкірою Merino і прикрасили затемненими декоративними алюмінієвими планками з візерунком rhombicle. Мультимедійна система BMW Live Cockpit Professional представлена двома дисплеями на 12,3 дюйма, аудіосистемою Harman Kardon і центральною консоллю з селектором трансмісії і контролером iDrive.

Нагадаємо, нове покоління BMW 7 series з’явиться в 2023 році. Баварська автомобільна компанія оновить шосте покоління «сімки», яка вийшла в 2015 році.