Готовність українців до компромісів задля миру на Донбасі оцінили соціологи

https://racurs.ua/ua/n155858-gotovnist-ukrayinciv-do-kompromisiv-zadlya-myru-na-donbasi-ocinyly-sociology.html

Ракурс

Готовність українців до компромісів задля миру на Донбасі оцінили соціологи фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва за результатами опитування, проведеного з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Лише 18% українців вважають, що заради миру варто погоджуватися на будь-які компроміси. Ще 46% згодні на компроміси, але не на всі, — розповідають дослідники.

У фонді додають, що позиція — «йти на компроміси, але не на всі» залишається найбільш поширеною серед громадян. Водночас на Заході нині спостерігається істотна радикалізація настроїв. Тут однаково популярні «вибіркові компроміси (37%) і «мир з позиції сили, коли переможе одна зі сторін» (36%). За час президентства Володимира Зеленського «компромісний» підхід втратив близько 20% підтримки. В Центрі і на Півдні країни настрої більш стабільні: більшість українців за «компроміси, але не всі» (52% і 60% відповідно).

Також соціологи відмітили посилення у суспільстві тенденції щодо більш жорсткої політики щодо тимчасово окупованих територій.

30% вважають, що території варто і надалі вважати окупованими, не вести з ними жодної торгівлі, припинити виплати, надання послуг і переміщення людей. 21% виступають за збереження економічної «блокади», але й збереження гуманітарних відносин, — констатують соціологи.

На заваді компромісу для досягнення миру на Донбасі стоїть відмова і небажання керівництва Росії домовлятися — так вважають 62% громадян.