Чи підтримують українці обмін Донбасу на Крим, розповіли соціологи

https://racurs.ua/ua/n155854-chy-pidtrymuut-ukrayinci-obmin-donbasu-na-krym-rozpovily-sociology.html

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Як досягнути миру на Донбасі, соціологи поцікавилися у громадян України. Частина українців вважає, що для цього необхідно посилювати санкції та тиск на Росію.

Однозначної думки щодо шляхів досягнення тривалого миру на Донбасі в українців немає, — повідомляє Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва за результатами опитування, проведеного з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Однаково популярними були варіанти відповідей:

продовження дипломатичного тиску на Росію і терористів «ДНР» та «ЛНР»,

посилення всіх можливих санкцій,

зміцнення економічного та військового потенціалу України,

повна ізоляція окупованих територій.

Ще 20% не можуть визначитися із тим, яким чином можна було б досягти стабільного миру в регіоні.

Прямі переговори з окупаційними маріонетками Кремля підтримують лише 13% громадян (24% на Сході).

Суспільство категорично не сприймає ідею де-факто відмовитися від повернення Криму «в обмін» на часткове або повне врегулювання конфлікту на Донбасі, — додали соціологи.

Так, тільки 7% вважають, що тривалого миру на Донбасі можна було б досягти шляхом таких поступок Росії, як автономія Донбасу і «відмова» від повернення Криму.

Українці також вважають, що мешканці окупованих районів є заручниками складних життєвих обставин.