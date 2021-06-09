Поддерживают ли украинцы обмен Донбасса на Крым, рассказали социологи

https://racurs.ua/n155854-podderjivaut-li-ukraincy-obmen-donbassa-na-krym-rasskazali-sociologi.html

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Как достичь мира на Донбассе, социологи поинтересовались у граждан Украины. Часть украинцев считает, что для этого необходимо усиливать санкции и давление на Россию.

Однозначного мнения о путях достижения прочного мира на Донбассе у украинцев нет, — сообщает Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива по результатам опроса, проведенного с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Одинаково популярными были варианты ответов:

продление дипломатического давления на Россию и террористов «ДНР» и «ЛНР»,

усиление всех возможных санкций,

укрепление экономического и военного потенциала Украины,

полная изоляция оккупированных территорий.

Еще 20% не могут определиться с тем, каким образом можно было бы достичь стабильного мира в регионе.

Прямые переговоры с оккупационными марионетками Кремля поддерживают только 13% граждан (24% на Востоке).

Общество категорически не воспринимает идею де-факто отказаться от возвращения Крыма «в обмен» на частичное или полное урегулирование конфликта на Донбассе, — добавили социологи.

Так, только 7% считают, что прочного мира на Донбассе можно было бы достичь путем таких уступок России, как автономия Донбасса и «отказ» от возвращения Крыма.

Украинцы также считают, что жители оккупированных районов являются заложниками сложных жизненных обстоятельств.