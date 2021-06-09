Детальные снимки крупнейшего спутника Юпитера прислал зонд «Юнона» (ФОТО)https://racurs.ua/n155853-detalnye-snimki-krupneyshego-sputnika-upitera-prislal-zond-unona-foto.htmlРакурс
Зонд NASA «Юнона» прислал первые два детализированные снимки крупнейшего спутника Юпитера — Ганнимеда.
В ближайшие дни, как ожидается, станция передаст все сделанные снимки, среди которых есть и цветные. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
На уже полученных снимках можно увидеть поверхность Ганимеда, покрытую кратерами и сетями борозд.
Вечером 7 июня «Юнона», которая прежде всего занимается исследованием Юпитера, пролетела сравнительно близко мимо Ганнимеда — всего за 1 тыс. 38 км от поверхности этого небесного тела. Ближе, чем «Юнона», в Ганнимеда подбирался только аппарат «Галилео» в 1996 году (260 км от поверхности).
Ганимед является крупнейшим и самым массиным спутником в Солнечной системе.
Он в два раза тяжелее спутник Земли Луна, а по размерам — больше карликовой планеты Плутон и планеты Меркурий.
У Ганнимеда есть океан под поверхностью, разреженная атмосфера, ионосфера и магнитосфера, которая генерируется жидким ядром этого спутника. Поверхность Ганнимеда усеяна сетью борозд и гребней, что свидетельствует о его тектонической активности и о столкновении с другими небесными телами в прошлом.
Напомним, в 2020 году зонд Юнона сделал фото северного полушария Юпитера.