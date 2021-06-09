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Ракурс
Зонд «Юнона» прислал первые детальные снимки Ганнимеда, фото: NASA

Детальные снимки крупнейшего спутника Юпитера прислал зонд «Юнона» (ФОТО)

9 июн 2021, 14:21
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Зонд NASA «Юнона» прислал первые два детализированные снимки крупнейшего спутника Юпитера — Ганнимеда.

В ближайшие дни, как ожидается, станция передаст все сделанные снимки, среди которых есть и цветные. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

На уже полученных снимках можно увидеть поверхность Ганимеда, покрытую кратерами и сетями борозд.

Вечером 7 июня «Юнона», которая прежде всего занимается исследованием Юпитера, пролетела сравнительно близко мимо Ганнимеда — всего за 1 тыс. 38 км от поверхности этого небесного тела. Ближе, чем «Юнона», в Ганнимеда подбирался только аппарат «Галилео» в 1996 году (260 км от поверхности).

Ганимед является крупнейшим и самым массиным спутником в Солнечной системе.

Он в два раза тяжелее спутник Земли Луна, а по размерам — больше карликовой планеты Плутон и планеты Меркурий.

У Ганнимеда есть океан под поверхностью, разреженная атмосфера, ионосфера и магнитосфера, которая генерируется жидким ядром этого спутника. Поверхность Ганнимеда усеяна сетью борозд и гребней, что свидетельствует о его тектонической активности и о столкновении с другими небесными телами в прошлом.

Зонд «Юнона» прислал первые детальные снимки Ганнимеда, фото: NASA


Зонд «Юнона» прислал первые детальные снимки Ганнимеда, фото: NASA

Напомним, в 2020 году зонд Юнона сделал фото северного полушария Юпитера.

Источник: Ракурс


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