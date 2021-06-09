Зонд «Юнона» надіслав перші детальні знімки Ганнімеда, фото: NASA

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Зонд NASA «Юнона» надіслав перші два деталізовані знімки найбільшого супутника Юпітера — Ганнімеда.

У найближчі дні, як очікується, станція передасть усі зроблені знімки, серед який є й кольорові. Про це повідомляє прес-служба NASA.

На вже отриманих знімках можна побачити поверхню Ганімеда, покриту кратерами і мережами борозен.

Ввечері 7 червня «Юнона», яка передусім займається дослідженням Юпітера, пролетіла порівняно близько повз Ганнімед — всього за 1 тис. 38 км від поверхні цього небесного тіла. Ближче, ніж «Юнона», до Ганнімеда підбирався лише апарат «Галілео» у 1996 році (260 км від поверхні).

Ганімед є найбільшим і найбільш масивним супутником у Сонячній системі.

Він у два рази важчий за супутник Землі Місяць, а за розмірами — більший за карликову планету Плутон та планету Меркурій.

У Ганнімеда є океан під поверхнею, розріджена атмосфера, іоносфера та магнітосфера, яка генерується рідким ядром цього супутника. Поверхня Ганнімеда всіяна мережею борозен і гребенів, що свідчить про його тектонічну активність та про зіткнення з іншими небесними тілами у минулому.

Нагадаємо, у 2020 році зонд «Юнона» зробив фото північної півкулі Юпітера.