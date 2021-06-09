Масу всіх частинок SARS-CoV-2 в світі підрахували науковці. Фото: nov-rada.gov.ua

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Всі частинки SARS-CoV-2, що циркулюють зараз у людей по всьому світу, якби були зібрані в одному місці, вони б важили десь між вагою яблука і вагою маленької дитини.

Група дослідників в Ізраїлі підрахувала, що кожна інфікована людина несе від 10 до 100 млрд окремих частинок коронавірусу на піку свого зараження. Всі частинки вірусу, які зараз інфікують людей по всьому світові, мають сукупну масу десь між 0, 22 і 22 фунтами (0,1 і 10 кг). До такого висновку дійшли вчені з Інституту науки Вейцмана в Ізраїлі, передає Science Alert.

За словами професора кафедри наук про рослини і навколишнє середовище Рона Майло, дослідники за допомогою макак підрахували, скільки вірусу може нести окрема людина. Потім вони помножили кількість вірусних частинок, присутніх на грам тканини у макак-резусів, на масу тканин людини, щоб оцінити кількість вірусних частинок в тканинах людини. Підрахунки показали, що кожна людина на піку інфікування несе від 1 до 10 мікрограмів вірусних частинок.

Також науковці підрахували, скільки мутацій в середньому збере вірус в ході зараження однієї людини, а також всього населення. Виявилося, що під час зараження одної людини вірус накопичує від 0,1 до однієї мутації по всьому геному. З огляду на те, що між зараженнями проходить від 4 до 5 днів, вірус буде збирати близько трьох мутацій на місяць, що узгоджується з відомою швидкістю еволюції SARS-CoV-2.

При цьому дослідники виявили великі відмінності в кількості вірусних частинок у інфікованих людей. З’ясувалося, що у людей з низьким вірусним навантаженням дійсно менше шансів заразити інших.

Нагадаємо, британські науковці з’ясували, що коронавірусна хвороба COVID-19 не в усіх пацієнтів проходить у тяжкій формі. У багатьох інфікованих хвороба протікає у легкій формі, а дехто взагалі не хворіє на COVID-19. Виявилося, що причина полягає в генетиці.