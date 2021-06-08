Чому не всі люди хворіють на COVID-19, встановили учені

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n155783-chomu-ne-vsi-ludy-hvoriut-na-covid-19-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Коронавірусна хвороба COVID-19, епідемія якою зараз триває у світі, не в усіх пацієнтів проходить у тяжкій формі.

У багатьох інфікованих хвороба протікає у легкій формі, а дехто взагалі не хворіє на COVID-19. Причину такого явища встановили учені з університету Ньюкасла (Велика Британія), повідомляє видання ScienceDaily.

Виявилося, що причина полягає в генетиці — у більшості пацієнтів, які перехворіли безсимптомно, виявили ген HLA-DRB1*04:01.

Цей ген втричі частіше трапляється у людей, які перехворіли на COVID-19 майже без симптомів і про хворобу дізналися лише з результатів тестування на коронавірус, ніж у решти осіб, які хворіли на COVID-19.

На думку медиків, люди з цим геном мають певний захист від важких форм коронавірусу.

Ще однією особливістю цього гена є яскраво виражена зональність його розповсюдження — найчастіше він трапляється на півночі і заході Європи. Ймовірно, причиною цього є взаємозв'язок між кількістю вітаміну D, який виробляється під дією сонячних променів, і активністю генів HLA, зазначають дослідники.

Це свідчить, що населення європейського походження з більшою ймовірністю залишиться безсимптомним, але все ж буде передавати хворобу сприйнятливим групам населення, — наголошують учені.



Нагадаємо, розвідка США не виключає, що коронавірус SARS-nCov-2, який призводить до розвитку COVID-19, може мати лабораторне походження.

Джерело: ScienceDaily