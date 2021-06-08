Почему не все люди болеют COVID-19, установили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n155783-pochemu-ne-vse-ludi-boleut-covid-19-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19, эпидемия которой сейчас происходит в мире, не у всех пациентов проходит в тяжелой форме.

У многих инфицированных болезнь протекает в легкой форме, а некоторые вообще не болеет COVID-19. Причину такого явления установили ученые из университета Ньюкасла (Великобритания), сообщает издание ScienceDaily.

Оказалось, что причина заключается в генетике — у большинства пациентов, которые переболели бессимптомно, обнаружили ген HLA-DRB1*04: 01.

Этот ген втрое чаще встречается у людей, которые переболели COVID-19 почти без симптомов и о болезни узнали только по результатам тестирования на коронавирус, чем у остальных лиц, болевших COVID-19.

По мнению медиков, люди с этим геном имеют определенную защиту от тяжелых форм коронавируса.

Еще одной особенностью этого гена является ярко выраженная зональность его распространения — чаще всего он встречается на севере и западе Европы. Вероятно, причиной этого является взаимосвязь между количеством витамина D, который вырабатывается под действием солнечных лучей, и активностью генов HLA, отмечают исследователи.

Это свидетельствует, что население европейского происхождения с большей вероятностью останется бессимптомным, но все же будет передавать болезнь восприимчивым группам населения, — подчеркивают ученые.



Напомним, разведка США не исключает, что коронавирус SARS-nCov-2, который приводит к развитию COVID-19, может иметь лабораторное происхождение.

Источник: ScienceDaily