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Ракурс
Лава вулкана прорвала дамбу в Ісландії – вражаючі фото та відео. Фото: phys.org

Лава вулкана прорвала дамбу в Ісландії — вражаючі фото та відео

9 чер 2021, 14:17
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Виверження вулкана відбувається на ісландському острові Рейк’янес. Вулканічна активність вже кілька місяців приваблює в цей район тисячі відвідувачів.

Потоки лави вулкана переповнили західну дамбу, спустившись в долину. Лава затопила знаменитий оглядовий майданчик, перекривши пішохідну доріжку, повідомляє The Watchers.

Раніше влада закрила цей район з метою безпеки. Туристи можуть дивитися на вулкан, але з іншого ракурсу.

Вулкан спав майже 6 тис. років і прокинувся цьогоріч в березні. Тоді місцеві жителі розповідали про серію землетрусів. Лава надала цьому місцю апокаліптичний вигляд, приваблюючи людей з різних країн світу.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан Етна розбушувався в Італії. Шлейф від виверження вулкана досяг 6,5 км. Втім, на роботу найближчого аеропорту в Катанії це не вплинуло.

Джерело:The Watchers

Джерело: Ракурс


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