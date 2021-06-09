Лава вулкана прорвала дамбу в Ісландії – вражаючі фото та відео. Фото: phys.org

https://racurs.ua/ua/n155851-lava-vulkana-prorvala-dambu-v-islandiyi-vrajauchi-foto-ta-video.html

Ракурс

Виверження вулкана відбувається на ісландському острові Рейк’янес. Вулканічна активність вже кілька місяців приваблює в цей район тисячі відвідувачів.

Потоки лави вулкана переповнили західну дамбу, спустившись в долину. Лава затопила знаменитий оглядовий майданчик, перекривши пішохідну доріжку, повідомляє The Watchers.

Раніше влада закрила цей район з метою безпеки. Туристи можуть дивитися на вулкан, але з іншого ракурсу.

Вулкан спав майже 6 тис. років і прокинувся цьогоріч в березні. Тоді місцеві жителі розповідали про серію землетрусів. Лава надала цьому місцю апокаліптичний вигляд, приваблюючи людей з різних країн світу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан Етна розбушувався в Італії. Шлейф від виверження вулкана досяг 6,5 км. Втім, на роботу найближчого аеропорту в Катанії це не вплинуло.

Джерело:The Watchers