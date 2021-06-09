Лава вулкана прорвала дамбу в Исландии — впечатляющие фото и видеоhttps://racurs.ua/n155851-lava-vulkana-prorvala-dambu-v-islandii-vpechatlyauschie-foto-i-video.htmlРакурс
Извержения вулкана происходит на исландском полуострове Рейкьянес. Вулканическая активность уже несколько месяцев привлекает в этот район тысячи посетителей.
Потоки лавы извергающегося вулкана переполнили западную дамбу и устремились вниз к долине. Лава отсекла знаменитую смотровую площадку, перекрыв пешеходную дорожку, сообщает The Watchers.
Площадка известна тем, что с нее можно заглянуть в кратер вулкана. Ранее власти закрыли этот район в целях безопасности. Туристы могут смотреть на вулкан, но с другого ракурса.
Вулкан спал почти 6 тыс. лет и проснулся в марте 2021 года. Тогда местные жители рассказывали о серии землетрясений. Текущая лава придала ранее скучной равнине апокалиптический вид, привлекая людей из разных стран мира.
Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан Этна разбушевался в Италии. Шлейф от извержения вулкана достиг 6,5 км. Впрочем, на работу ближайшего аэропорта в Катании это не повлияло.
Источник: The Watchers