Лава вулкана прорвала дамбу в Исландии – впечатляющие фото и видео. Фото: phys.org

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Ракурс

Извержения вулкана происходит на исландском полуострове Рейкьянес. Вулканическая активность уже несколько месяцев привлекает в этот район тысячи посетителей.

Потоки лавы извергающегося вулкана переполнили западную дамбу и устремились вниз к долине. Лава отсекла знаменитую смотровую площадку, перекрыв пешеходную дорожку, сообщает The Watchers.

Площадка известна тем, что с нее можно заглянуть в кратер вулкана. Ранее власти закрыли этот район в целях безопасности. Туристы могут смотреть на вулкан, но с другого ракурса.

Вулкан спал почти 6 тыс. лет и проснулся в марте 2021 года. Тогда местные жители рассказывали о серии землетрясений. Текущая лава придала ранее скучной равнине апокалиптический вид, привлекая людей из разных стран мира.

Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан Этна разбушевался в Италии. Шлейф от извержения вулкана достиг 6,5 км. Впрочем, на работу ближайшего аэропорта в Катании это не повлияло.

Источник: The Watchers