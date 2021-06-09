Правила льготного проезда в транспорте изменил Кабмин

https://racurs.ua/n155850-pravila-lgotnogo-proezda-v-transporte-izmenil-kabmin.html

Ракурс

Правила льготного проезда в общественном транспорте изменил Кабинет министров Украины на заседании в среду, 9 июня.

В правительственном документе отмечается, что льготные категории граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте без наличия соответствующего удостоверения или справки.

Льготы на проезд будут предоставляться органами местного самоуправления в форме денежных компенсаций.

Соответствующие изменения теперь должна одобрить Верховная Рада.

Целью принятия акта является урегулирование вопроса предоставления льгот по оплате проезда и других льгот отдельным категориям граждан в денежной форме путем делегирования органам местного самоуправления полномочий по определению порядка предоставления и размеров денежной компенсации, — говорится в документе.

Сейчас законами Украины установлены льготы по оплате проезда и другие льготы отдельным категориям граждан (ветераны войны, ветераны военной службы, органов внутренних дел и другие лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы; жертвы нацистских преследований; лица с инвалидностью; родители военнослужащих, которые погибли или умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы; реабилитированные лица, дети из многодетных семей).