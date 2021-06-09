Правила пільгового проїзду у транспорті змінив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n155850-pravyla-pilgovogo-proyizdu-u-transporti-zminyv-kabmin.html

Ракурс

Правила пільгового проїзду у громадському транспорті змінив Кабінет міністрів України під час засідання у середу, 9 червня.

В урядовому документі зазначається, що пільгові категорії громадян мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті без наявності відповідного посвідчення чи довідки.

Пільги на проїзд надаватимуться органами місцевого самоврядування у формі грошових компенсацій.

Відповідні зміни тепер повинна схвалити Верховна Рада.

Метою ухвалення акту є врегулювання питання надання пільг по оплаті проїзду та інших пільг окремим категоріям громадян у грошовій формі шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень щодо визначення порядку надання та розмірів грошової компенсації, — йдеться в документі.

Зараз законами України встановлено пільги на оплату проїзду та інші пільги окремим категоріям громадян (ветеранам війни, ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ та іншим особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; жертвам нацистських переслідувань; особам з інвалідністю; батькам військовослужбовців, які загинули або померли або пропали безвісти під час проходження військової служби; реабілітованим особам, дітям з багатодітних сімей).