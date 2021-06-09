Кабмин договаривается с другими странами о признании COVID-сертификатов. Фото: Якуб Поржук

https://racurs.ua/n155849-kabmin-dogovarivaetsya-s-drugimi-stranami-o-vzaimnom-priznanii-covid-sertifikatov.html

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Кабинет министров Украины договаривается с другими странами о путешествиях для украинцев.

Граждане смогут получить документ о подтверждении вакцинации против COVID-19 после прохождения полного цикла вакцинации уже с июля. Об этом 9 июня заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, для подтверждения вакцинации от коронавируса украинцы смогут использовать два документа. Один из них — это международное свидетельство о вакцинации. Это свидетельство выдается после прохождения полного цикла вакцинации и будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать этот документ.

Второй документ — так называемый ковидный сертификат или «иммунный паспорт». Сейчас он находится на стадии разработки и будет введен после утверждения международных требований Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения.

Запуск COVID-сертификата Кабмин запланировал на июль. Украинцы смогут его получить в бумажной форме или в приложении «Дія». Документ будет содержать информацию не только о вакцинации, но и о негативных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19 и наличии антител.

Напомним, 9 июня Европарламент дал «зеленый свет» для внедрения европейского цифрового COVID-сертификата, который будет выдан национальными органами бесплатно и будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащий QR-код. Документ будет удостоверять, что человек был привит против коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции.