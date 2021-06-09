Карантин продлится все лето – перечень «зеленых» ограничений. Фото: news.dtkt.ua

https://racurs.ua/n155848-karantin-prodlitsya-vse-leto-perechen-zelenyh-ogranicheniy.html

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Карантин в Украине на все лето предлагает продлить Министерство здравоохранения. Соответствующее предложение вскоре поступит в правительство.

Сейчас в стране продолжается действие адаптивного карантина. В «зеленой зоне» остается ряд ограничений, рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Кроме масочного режима в общественном транспорте и общественных местах, действуют такие ограничения:

перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

массовые мероприятия можно проводить с заполненностью на две трети мест;

кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети;

кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

Ляшко отметил, что «коронавирус в Украине еще не побороли». Если ситуация будет ухудшаться, то карантин снова ужесточат.

Также министр заявил, что лучшая борьба с коронавирусом — это вакцинация, которую украинцы уже начали проходить.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине ослабили из-за уменьшения количества больных коронавирусом. По состоянию на 9 июня все области находятся в «зеленой» зоне.