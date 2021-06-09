Карантин продлится все лето — перечень «зеленых» ограниченийhttps://racurs.ua/n155848-karantin-prodlitsya-vse-leto-perechen-zelenyh-ogranicheniy.htmlРакурс
Карантин в Украине на все лето предлагает продлить Министерство здравоохранения. Соответствующее предложение вскоре поступит в правительство.
Сейчас в стране продолжается действие адаптивного карантина. В «зеленой зоне» остается ряд ограничений, рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.
Кроме масочного режима в общественном транспорте и общественных местах, действуют такие ограничения:
- перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
- массовые мероприятия можно проводить с заполненностью на две трети мест;
- кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети;
- кафе и рестораны могут работать круглосуточно.
Ляшко отметил, что «коронавирус в Украине еще не побороли». Если ситуация будет ухудшаться, то карантин снова ужесточат.
Также министр заявил, что лучшая борьба с коронавирусом — это вакцинация, которую украинцы уже начали проходить.
Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине ослабили из-за уменьшения количества больных коронавирусом. По состоянию на 9 июня все области находятся в «зеленой» зоне.