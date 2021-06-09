Карантин отступил – всю Украину перевели в «зеленую» зону. Фото: zolochiv.net

https://racurs.ua/n155826-karantin-otstupil-vsu-ukrainu-pereveli-v-zelenuu-zonu.html

Ракурс

Карантин в Украине ослабили из-за уменьшения количества больных коронавирусом. По состоянию на 9 июня все области находятся в «зеленой» зоне.

Уровень заболеваемости составляет 74 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В 16 областях этот показатель ниже определенного. Об этом свидетельствую данные Минздрава.

Уровень госпитализации в Украине по состоянию на 8 июня составляет 15,5 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность коек с кислородом — 17% при предельном показателе 65%.

В Киеве показатель уровня заболеваемости COVID-19 составляет 169, уровень госпитализаций — 13,4 при показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом — 9,9% при предельном показателе 65%.

Напомним, Кабинет министров опубликовал постановление, в соответствии с которым в Украине смягчаются карантинные ограничения.

Теперь культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, научные и другие мероприятия можно проводить с заполненностью на две трети мест. Речь идет о стадионах, кинотеатрах и ресторанах.

Кроме того, правительство вообще отменило ограничения на количество участников массовых мероприятий, если у всех посетителей есть отрицательный тест на коронавирус или подтверждение полного курса вакцинации.

Также Кабинет министров разрешил заведениям питания работать круглосуточно, исключив пункт о запрете работы после полуночи.

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 8 июня, подхватили 1 тыс. 385 человек, среди них 57 детей и 74 медработника. От осложнений болезни умерли 77 человек.