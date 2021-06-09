Число новых случаев COVID-19 в июне спрогнозировала Академия наук

https://racurs.ua/n155827-chislo-novyh-sluchaev-covid-19-v-iune-sprognozirovala-akademiya-nauk.html

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Количество новых случаев COVID-19 в июне спрогнозировали в Институте проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины. Там напомнили, что среднее количество новых инфицирований уменьшилось вдвое за две последние недели.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равно 1 тыс. 465 в течение 9−15 июня и 1 тыс. 13 — в течение 16−22 июня 2021 года, — рассказали ученые.

В Академии наук отметили положительную динамику во всех регионах Украины. Среднее количество новых инфицирований в Украине уменьшилась до 1 тыс. 718 человек в день, а среднее количество летальных случаев равно 91 смерти в день.

Как сообщило Министерство здравоохранения 9 июня, коронавирус в Украине за минувшие сутки подхватили 1 тыс. 385 человек. От осложнений болезни умерли 77 человек.

Напомним, рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, состоит из представителей Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета им. Шевченко, Винницкого национального технического университета и Национальной академии медицинских наук. Украинские ученые в своих прогнозах используют мировой опыт математического моделирования развития эпидемии COVID-19, а также статистические данные о динамике эпидемии в Украине и странах Европы.