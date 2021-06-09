Землетрясение в украинских Карпатах произошло во второй раз за 10 дней

В Украине снова зафиксировали землетрясение, фото: ЭВМHISTORY

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Землетрясение зафиксировала вчера, 8 июня, в 16.32 сейсмическая станция, расположенная в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Пострадавших в результате этого явления не зафиксировано, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила около 2,6 по шкале Рихтера, то есть оно относится к очень слабым. Такие землетрясения обычно не ощущаются, но регистрируются.

Стоит добавить, что недавно на Прикарпатье уже фиксировали землетрясение. 4 июня около 14.00 сейсмическая станция Карпатского региона зафиксировала подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области. Тогда также не было сообщений о негативных последствиях.

Напомним, в конце декабря 2020 года в Хорватии произошло мощное землетрясение, которое оставило без света столицу страны город Загреб.