Землетрус в українських Карпатах стався вдруге за 10 днів

В Україні знову зафіксували землетрус, фото: ЭВМHISTORY

https://racurs.ua/ua/n155825-zemletrus-v-ukrayinskyh-karpatah-stavsya-vdruge-za-10-dniv.html

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Землетрус зафіксувала вчора, 8 червня, о 16.32 сейсмічна станція, розташована у селі Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Постраждалих внаслідок цього явища не зафіксовано, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що магнітуда землетрусу становила близько 2,6 за шкалою Ріхтера, тобто він відноситься до дуже слабких. Такі землетруси як правило не відчуваються, але реєструються.

Варто додати, що нещодавно на Прикарпатті вже фіксували землетрус. 4 червня близько 14.00 сейсмічна станція Карпатського регіону зафіксувала підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в селі Манява Богородчанського району Івано-Франківської області. Тоді також не було повідомлень про негативні наслідки.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року в Хорватії стався потужний землетрус, який залишив без світла столицю країни місто Загреб.