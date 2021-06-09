Закон про пластикові пакети опублікували. Фото: visnyk-irpin.com.ua

https://racurs.ua/ua/n155824-zakon-pro-plastykovi-pakety-opublikuvaly-v-golosi-ukrayiny.html

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Закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» 9 червня опублікували у газеті Верховної Ради України «Голос України».

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, крім частини п. ст. 2 та абзацу другого ч. 2 ст. 6, які вводяться в дію через дев’ять місяців з дня опублікування цього закону. Про це повідомила прес-служба парламенту.

Забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:

надтонких пластикових пакетів;

тонких пластикових пакетів;

оксорозкладних пластикових пакетів.

Наголошується, що заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети. Закон передбачає, що біорозкладний пластиковий пакет — це пластиковий пакет, що розкладається за участю мікроорганізмів на елементи природного походження та відповідає встановленим національними або гармонізованими європейськими стандартами нормам щодо утилізації способом компостування або біорозкладання.

Також заборона не поширюється на пластикові пакети, обмежені величиною (225×345×450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинним пакуванням.

Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн. Повторне порушення вже серйозніше вдарить по кишені — штраф від 3 тис. 400 до 8 тис. 500 грн. Компанії матимуть дев’ять місяців на адаптацію до нової законодавчої норми.

Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада ухвалила законопроект № 2051−1, що передбачає запровадження штрафів за використання пластикових пакетів. Екологічну ініціативу підтримали 297 народних обранців. Вже 7 червня президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.