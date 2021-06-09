Колега Супрун заявив про 8 тис. випускників-медиків з ліцензією на вбивство

https://racurs.ua/ua/n155823-kolega-suprun-zayavyv-pro-8-tys-vypusknykiv-medykiv-z-licenziieu-na-vbyvstvo.html

Ракурс

Медична освіта в Україні підпорядкована отриманню прибутку, вважає колишній заступник екс-міністра охорони здоров’я Уляни Супрун Олександр Лінчевський.

З 8 тис. випускників медзакладів 50% є контрактниками, тобто за держзамовленням вчиться 4 тис. людей. До реформи освіти їхня кількість була більшою на 2 тис., розповів медик в інтерв’ю видання Lb.ua.

Було прийняте рішення підвищувати прохідний бал по ЗНО. Але коли ми встановили цей прохідний поріг ― 150, то з’ясувалося, що таким чином ми зрізали 70% контрактників. Мені опоненти закидали: ви зробили дуже суворий екзамен, це ж його ніхто не здасть. І слава Богу. Народ, ви випускаєте з медуніверситетів щорічно 8 тис. людей з ліцензією на вбивство. Ви ідіоти, цього не можна робити. Лікар недовчений ― це шкода, а не допомога, — зазначив Лінчевський.

На його думку, раніше «університети роздували штати, набирали максимальне держзамовлення, набирали контрактників, іноземців заради державного і недержавного фінансування».

Єдиний спосіб відібрати мотивованого студента ― і це освітня аксіома, яка не обговорюється ― це ЗНО. Весь світ сьогодні відбирає абітурієнтів-медиків, спираючись саме на оцінки, а не на особливий вступний екзамен чи зарозуміле тестування професійної придатності, — підкреслив медик.



Лінчевський переконаний, що на медичні спеціальності треба відбирати тих, хто готовий вчитися все життя. На його думку, зараз медична система отримує «8 тис. випускників, які вчилися ремеслу по книжці й не бачили живих пацієнтів».

Джерело: Lb.ua