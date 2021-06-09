Коллега Супрун заявил о 8 тыс. выпускников-медиков с лицензией на убийство

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Медицинское образование в Украине подчинено получению прибыли, считает бывший заместитель экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун Александр Линчевский.

Из 8 тыс. выпускников медучреждений 50% являются контрактниками, то есть по госзаказу учится 4 тыс. человек. До реформы образования их количество было больше на 2 тыс., рассказал медик в интервью изданию Lb.ua.

Было принято решение повышать проходной балл по ВНО. Но когда мы установили этот проходной порог — 150, то выяснилось, что таким образом мы срезали 70% контрактников. Мне оппоненты забрасывали: вы сделали очень серьезный экзамен, его же никто не сдаст. И слава Богу. Ребят, вы выпускаете из медуниверситетов ежегодно 8 тыс. человек с лицензией на убийство. Вы идиоты, этого нельзя делать. Врач-недоучка — это вред, а не помощь, — отметил Линчевский.

По его мнению, ранее «университеты раздували штаты, набирали максимальные госзаказы, набирали контрактников, иностранцев ради государственного и негосударственного финансирования».

Единственный способ отобрать мотивированного студента — и это образовательная аксиома, которая не обсуждается — это ВНО. Весь мир сегодня отбирает абитуриентов-медиков, опираясь именно на оценки, а не на особый вступительный экзамен или высокомерное тестирование профессиональной пригодности, — подчеркнул медик.



Линчевский убежден, что на медицинские специальности надо отбирать тех, кто готов учиться всю жизнь. По его мнению, сейчас медицинская система получает «8 тыс. выпускников, которые учились ремеслу по книжке и не видели живых пациентов».

Источник: Lb.ua