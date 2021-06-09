Ермак маневрировал — Кулеба защитил голову ОП в скандале с давлением Джулиани

https://racurs.ua/n155822-ermak-manevriroval-kuleba-zaschitil-glavu-op-v-skandale-s-davleniem-djuliani.html

Ракурс

В украинско-американском скандале министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял сторону главу Офиса президента Андрея Ермака.

Глава украинской дипломатии считает, что запись разговора Ермака и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани появилась в американских медиа неслучайно. Кулеба убежден, что это стало ответом на договоренность о встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского в июле в Вашингтоне.

А сегодня очередная порция пленок Джулиани снова будоражит воображение читателей о якобы роли Украины в попытках бывшего президента Трампа «догнать» нынешнего президента Байдена в 2019 году, — написал на своей странице в Фейсбук Кулеба по итогам первого дня визита в ФРГ.

Он считает, что «дипломатия — вещь нелинейная», в ней необходимо маневрировать, что и делал Ермак во время разговора с Джулиани летом 2019 года.

Разговор был частью сложной дипломатической игры. Ермак все правильно сделал, нормально удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенным данным и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США, — написал Кулеба.

Он напомнил о вызовах для Украины в 2019 году, когда ее «пытались втянуть во внутреннюю политику США». По мнению министра, Киев свой тест тогда составил, потому что «ни президент Зеленский, ни Ермак, как непосредственный источник Джулиани, не позволили втянуть нашу страну во внутриамериканские разборки и при этом не побили горшки с тогдашней администрацией».

Кулеба 8−9 июня находится в Берлине. Он обсудил с немецкими чиновниками угрозы «Северного потока-2», дальнейшее существование нормандского формата и европейское будущее Украины.

Глава украинской дипломатии провел семь встреч с высшими должностными лицами Германии, среди которых президент Бундестага Вольфганг Шойбле, вице-канцлер, федеральный министр финансов Олаф Шольц, внешнеполитический советник федерального канцлера Ян Гекер, председатели комитетов Бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норберт Рьотґен и Гюнтер Крихбаум.

Напомним, что CNN получил аудиозапись звонка, который состоялся в июле 2019 года. Журналисты утверждают, что на «пленках» голоса бывшего адвоката Трампа Джулиани, американского дипломата Курта Волкера и в то время помощника Зеленского Андрея Ермака.

В частности, Джулиани настаивал, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании возможной коррупции сына Байдена и заявил, что Украина вмешалась в выборы президента США в 2016 году, чтобы «навредить Трампу».