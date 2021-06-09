Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n155821-ot-koronavirusa-vyzdoroveli-pochti-7-tys-ukraincev-infografika.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 8 июня, подхватили 1 тыс. 385 человек, среди них 57 детей и 74 медработника.

От осложнений болезни умерли 77 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения 9 июня.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 756 человек;

выздоровело — 6 тыс. 962 человека;

осуществлено тестирований — 60 тыс. 620 (в том числе методом ПЦР — 25 тыс. 344, методом ИФА — 11 тыс. 463).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 218 тыс. 39 человек;

выздоровело — 2 млн 108 тыс. 684 человека;

летальных случаев — 51 тыс. 410;

проведено ПЦР-тестов — 10 млн 405 тыс. 577.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

Напомним, ученые установили, почему не все люди болеют COVID-19. Оказалось, что причина заключается в генетике — у большинства пациентов, которые переболели бессимптомно, обнаружили ген HLA-DRB1*04: 01.