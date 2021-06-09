Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n155821-vid-koronavirusu-odujaly-mayje-7-tys-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 8 червня, підхопили 1 тис. 385 людей, серед них 57 дітей та 74 медпрацівники.

Від ускладнень хвороби померли 77 осіб. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я 9 червня.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 756 осіб;

одужало — 6 тис. 962 особи;

здійснено тестувань — 60 тис. 620 (зокрема методом ПЛР — 25 тис. 344, методом ІФА — 11 тис. 463).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 218 тис. 39 осіб;

одужало — 2 млн 108 тис. 684 особи;

летальних випадків — 51 тис. 410;

проведено ПЛР-тестувань — 10 млн 405 тис. 577.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Нагадаємо, вчені встановили, чому не всі люди хворіють на коронавірус. Виявилося, що причина полягає в генетиці — у більшості пацієнтів, які перехворіли безсимптомно, виявили ген HLA-DRB1*04:01.