Катастрофічні наслідки для невакцинованих прогнозує ВООЗ. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n155774-katastrofichni-naslidky-dlya-nevakcynovanyh-prognozuie-vooz.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися, однак багато людей і досі не отримали щеплення від інфекції.

Послаблення карантину може мати катастрофічні наслідки для невакцинованого населення. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус.

За його словами, в країнах з найбільшим доступом до вакцин від COVID-19 спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи. Наразі там послаблюють обмеження, але це потрібно робити обережно.

Зі збільшенням глобальної передачі штамів, що викликають занепокоєння, включаючи варіант Дельта, занадто швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не був вакцинований, — додав Гебреісус.

Нагадаємо, коронавірус може призвести до розвитку синдрому Гієна-Барре. Рідкісне аутоімунне захворювання виникає через специфічні антитіла, які виробляються від цієї інфекції.