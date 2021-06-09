Вибух у Харкові – чоловік підірвав гранату, є постраждалі. Фото: Суспільне

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Ракурс

Вибух прогримів у Харкові — чоловік підірвав гранату просто посеред міста. Унаслідок інциденту п’ять людей дістали поранення.

Вибух стався на проспекті Юрія Гагаріна близько 22.00. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що між компанією молоді й 29-річним чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5.

Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до медичних закладів Харкова.

Кримінальні провадження відкрили за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголосили підозру. Йому може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Суд має вирішити, чи брати чоловіка під варту.